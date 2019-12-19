印度通過公民法修正案，各地群眾抗議示威延燒迄今無法平息，部分運輸和電話服務中斷而且有愈演愈烈之勢，主要推動這項法案的印度內政部長夏哈今天主持國安會議，關注印度國家安全情勢發展。

新德里電視台（NDTV）今天引述一名沒有具名的官員透露，身兼印度人民黨（BJP）黨主席的印度內政部長夏哈（Amit Shah）主持一場國安會議，審視印度的國安情勢，出席者包括國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、內政部政務次長芮迪（G. Kishan Reddy）、內政部次長巴拉（Ajay Kumar Bhalla）等人。

對於示威者要求印度政府撤回國會剛通過的公民法修正案，包括印度總理莫迪、內政部長夏哈等人並沒有回應，但卻認為可能有恐怖組織和跨境恐怖分子利用這場騷亂在印度製造事端，要求相關單位提高警覺。

由於莫迪政府不理會反新公民法示威者的要求，加上德里警方15日衝入國立伊斯蘭大學（JMI）對學生施暴引發更多不滿，導致這場反新公民法示威從印度東北蔓延到各地，許多大學生在各地串連示威。

除印度東北外，包括西孟加拉省、德里、北方省（Uttar Pradesh）、比哈省（Bihar）部分地區，及班加羅爾（Bangalore）、海得拉巴（Hyderabad）和清奈（Chennai）等大都市，都出現示威活動。

警方今天在班加羅爾逮捕數百名示威者，且切斷部分地區的網路；德里警方也在紅堡（Red Fort）附近地區根據刑法第144條限制人民集會，只要4人或超過4人聚集就被視為違法得以拘捕，且切斷部分地區網路。

北方省和卡納塔卡省（Karnataka）政府，也同樣宣布暫時禁止人民集會遊行，以避免更多的反新公民法示威遊行出現。

不過，許多反對新公民法的民眾，仍無視禁令走上街頭抗議。

備受尊敬的印度歷史學家古哈（Ramchandra Guha）與其他幾位教授今天在班加羅爾參加反新公民法示威，遭警方逮捕，在被逮捕前，古哈強調，他們在進行非暴力抗議，但警方阻止他們。

德里的紅堡也出現無視禁令的示威人潮，包括從事社會運動學者雅達夫（Yogendra Yadav），共有約100人被捕。

印度國會通過修正後的新公民法，允許2014年12月31日前因為宗教迫害，從阿富汗、孟加拉、巴基斯坦等3個鄰國逃來的難民取得印度公民身分，包括印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教（拜火教）和天主教徒在內，但排除穆斯林。

執政黨此舉被外界質疑是試圖推動印度成為單一印度教國家，且新公民法以宗教理由排除穆斯林也違反印度憲法及國際法，遭到印度國內自由派與海外人權組織的批評。

(中央社)