阮經天的百萬重機日前拋錨，他心急如焚。讀者提供

小天少待在台灣，不過他提到有適合的工作還是會回來，哪裡有工作就去哪，沒有不接台灣的作品。取自臉書

小天近年在大陸發展得不錯。取自臉書

金馬影帝阮經天（小天）近年重心都在大陸，前不久他出現曾在電影《艋舺》飾演他爸爸、資深演員侯傑的告別式，楊貴媚還誇他有情有義。日前他在台北街頭被直擊拿著手機猛講電話，身邊沒車友、女友，只有價值百萬的Ducati 899 Panigale重機，沒多久出現一位中年男子將他的愛車搬上貨車，經紀人事後表示是因為重機拋錨。

小天是重機愛好者，經常能看到他在自家附近騎著重機趴趴走，他有3輛重機包括曾傳出砸800萬買下全台最貴的HONDA RC213V-S，去年被直擊騎著神車在北宜公路奔馳。日前他騎的Ducati 899 Panigale重機本身出狀況，其實4年前小天騎著它也曾發生小意外，當時路面有油漬，導致失控摔車，造成鎖骨變形、腹部多處擦傷。

小天在大陸發展後收入可觀，去年為家人斥資6600萬買下雙拼豪宅。他多年前與許瑋甯分手後，曾和李佳穎、周冬雨等人傳緋聞，近期最新緋聞對象是小他16歲、合拍電視劇《舌尖上的心跳》的「國民閨女」宋祖兒，不過雙雙否認。

37歲的小天的感情狀態尚不明朗，看似也沒成家打算，倒是許瑋甯與攝影師男友近日傳出婚訊，許瑋甯沒否認，下週一（23日）將出席新劇記者會，屆時分曉；小天被問起舊愛，他為難地說「不要問這個啦，問這個就沒意思」。

小天今年拍了電視劇《舌尖上的心跳》及大陸導演管虎執導電影《八佰》，管虎曾找小天拍網劇《鬼吹燈之黃皮子墳》，對小天讚譽有加，「我們喝酒聊天、互相欣賞，他就是陽剛氣很重的漢子」。據知，小天接下來將和金馬影帝劉燁等錄製大陸真人秀節目《了不起的長城》，體驗長城修築者們的生活，明年初將在北京衛視播出。

(中時 )