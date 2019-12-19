NTT Ltd.台灣執行長廖宇表示，NTT已在台灣推動多項5G相關的智慧應用實驗場域，未來將與日、美、歐洲等國際大廠、及台廠共同組成國家隊，將「台灣經驗」打包進軍東南亞市場打世界盃。

NTT最近整合NTT Communications、Dimension Data、NTT Security等三個集團及旗下28家公司，近期將以全新的NTT Ltd.集團正式營運。

廖宇首度在台揭露NTT未來在台發展策略。廖宇表示，NTT先前協助美國拉斯維加斯導入攝影機及聲音感測器，提供隨時記錄人潮、車潮及交通狀況服務，同時透過大數據分析偵測違規車輛及人口協尋，有效改善城市治安。

日前，NTT也與桃園市政府及桃園航空城簽訂三方合作意向書，共同攜手推動桃園市的智慧應用及智慧產業發展。目前，NTT正協助桃園國際棒球場轉型為數位智慧球場，並已於中華職棒總冠軍賽展示AR互動開場表演，未來將透過行動應用程式提供球賽數據、交通指引、購票購餐等服務。

廖宇強調，NTT主要扮演SI系統整合商角色，提供企業整體解決方案，已與全球主要國際大廠合作。在台廠合作方面，已有多家台灣企業參與NTT在台發展PoC場域，未來將把實驗場域的創新應用服務，例如智慧城市應用等，一起打包帶到東南亞市場，與NTT合作的邊緣運算、AI人工智慧等台廠，都有機會跟隨NTT腳步前進東南亞市場。

NTT每年都會定期公布產業趨勢報告，根據該集團最新發布的「顛 覆未來：2020科技趨勢預測報告」，過去受到矚目的重點技術將在2020年融合，並聚焦在智慧城市及物聯網，數位科技將導入商店、會議室，掌握個人數據的「數位錢包」將成為下一波趨勢，資安議題將受到高度重視。

(工商 )