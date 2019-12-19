受惠於美國原油庫存下滑、中美兩國貿易關係改善，油價19日維持在近三個月高點。紐約西德州原油1月期貨價19日盤中上漲0.07％，每桶報60.97美元，而倫敦布蘭特2月期油上漲0.15％，每桶報66.27美元，可望連續第六個交易日收紅。據美國能源資訊局（EIA）數據顯示，截至12月13日止的當周，美國原油庫存減少110萬桶。

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