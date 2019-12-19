美國原油庫存下滑 周四油價上漲 23:012019/12/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於美國原油庫存下滑、中美兩國貿易關係改善，油價19日維持在近三個月高點。紐約西德州原油1月期貨價19日盤中上漲0.07％，每桶報60.97美元，而倫敦布蘭特2月期油上漲0.15％，每桶報66.27美元，可望連續第六個交易日收紅。據美國能源資訊局（EIA）數據顯示，截至12月13日止的當周，美國原油庫存減少110萬桶。 (工商 ) #原油 #美國 #上漲 #庫存 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國財長：美國並未將美元當作武器 08:092019/12/16 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 急單延續＋大陸廠區缺工 國巨、華新科 成品庫存水位遞減 04:102019/12/17 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 仲介500孕婦非法赴美生產 陸女引爆眾怒 14:522019/12/17 國際 AIT美台關係歷史展最終場到台東 17:252019/12/17 生活 《商情》庫存下降，支撐周二LME期銅上漲 10:002019/12/18 財經 《國際油價》原油庫存下滑，周三國際原油期貨持穩 10:002019/12/19 財經 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 搞笑！美貿易夥伴名單驚見黑豹故鄉瓦干達 16:152019/12/19 國際 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 台積電5奈米助攻！ 華為下一代5G處理器爆逆天性能 - 即時 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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