里拉兌美元匯率周四盤中貶值0.3％至5.94里拉，創下今年10月中以來新低，今年迄今下跌約11％。安卡拉當局執意從俄羅斯購買S-400飛彈防禦系統，加上先前出兵敘利亞，導致土美兩國關係惡化，美國參議院本周通過法案促請總統川普制裁土國，導致里拉近日跌跌不休，逼得土國政府不得不進場干預。

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