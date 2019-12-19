日經225指數19日收跌0.29％，報23,864.85點，從周二創下的14個月新高回落。而東證一部指數收跌0.13％，報1736.11點。日本央行決議維持貨幣政策不變，市場對此反應冷淡，加上投資人急於從近期高點獲利了結，導致日股周四表現受到壓抑，其中以對景氣敏感的證券股與船運股跌幅最深，分別下跌1.8％與1％。

(工商 )