獲利了結賣壓出籠 打擊日股周四表現 23:012019/12/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日經225指數19日收跌0.29％，報23,864.85點，從周二創下的14個月新高回落。而東證一部指數收跌0.13％，報1736.11點。日本央行決議維持貨幣政策不變，市場對此反應冷淡，加上投資人急於從近期高點獲利了結，導致日股周四表現受到壓抑，其中以對景氣敏感的證券股與船運股跌幅最深，分別下跌1.8％與1％。 (工商 ) #獲利 #指數 #日股 #投資人 #高點 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球經濟觸底回升 日股有撐 04:102019/12/17 投資理財 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 《日股》美中情勢樂觀，日經指數早盤收漲0.33％ 11:252019/12/17 財經 投資族必看！塔羅測未來3個月投資運勢 13:492019/12/17 生活 《日股》醫療保健、工業股領軍，日經指數收漲0.47％ 15:072019/12/17 財經 《日股》日本出口連12跌，日經指數早盤收跌0.36％ 11:422019/12/18 財經 《日股》獲利了結，日經指數收跌0.55％ 15:572019/12/18 財經 日股後市表現 法人：最大風險在匯率 04:102019/12/19 投資理財 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.3％ 11:082019/12/19 財經 《日股》日經225指數收跌0.29％，晶片股逆勢漲 15:232019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 台積電5奈米助攻！ 華為下一代5G處理器爆逆天性能 - 即時 美財長：美中將於1月初簽署第一階段貿易協議 不再生變！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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