香港警方19日聲稱破獲一個洗黑錢集團，並凍結銀行帳戶內約7000萬港元（約台幣2.7億），同時拘捕3男1女，這此一洗錢集團被懷疑與一個網上平台「星火同盟」有關，這個平台聲稱籌款目的是用以支援反送中示威活動中被捕的人士。

香港《文匯網》報導說，香港警方高級警司陳偉基表示，19日早晨拘捕4人，年齡介乎17至50歲，其中1人為空殼公司董事及股東，其餘3人都是收入不高，但接收大量資金，有可能觸犯洗錢罪，當中還有1人是學生。警方在行動中檢獲13萬港元的現金。

陳偉基指出，警方追查後發現一間空殼公司，在過去半年進行可疑現金交易，投資在可疑個人保險投資產品，項目與公司業務不相符，警方懷疑與洗黑錢活動有關，依此線索進行調查是否涉入非洗錢活動。警方事前與律政署先行磋商後，於今日展開拘捕行動。

陳偉基表示，一個名為「星火同盟」的組織聲稱支援被捕示威人士，半年籌款約8000萬港元。警方還發現「星火同盟」戶口內的錢被轉移往上述空殼公司，該公司購入保險產品，受益人是公司負責人，警方於是凍結該公司帳戶內7000萬港元。警方表示，被凍結的資金是本地銀行戶口存款及個人投資產品，很大部分資金是本地存入。

陳偉基說，這家空殼公司過去幾乎未曾交稅，但有大量現金出入及購買大額投資產品是不尋常。警方指，「星火同盟」購買3300張超市現金券，還有鐳射筆、頭盔及一些裝備，某程度上不排除「星火同盟」給予年輕人參與示威者活動作為報酬。警方行動將會繼續，並於律政署合作，並申請凍結令，並調查資金去向來源等。

(中時電子報)