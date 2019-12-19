才來裕隆報到不滿兩天的基恩，19日貢獻14分、3助攻與2籃板，更重要的是有了他的組織傳導，讓裕隆全場三分球投26中17，三分命中率高達6成54，終場105比78痛宰台銀並不意外，裕隆執行教練李啟億賽後也很滿意基恩表現。

「賽前我就要求基恩必須突破傳球，且在場上主要負責供輸任務，畢竟他才來球隊兩天，相信體能可以越來越好，」李啟億說，「其實在他效力夢想家期間，我就曾經觀察過他，也不會嫌棄他太矮，就跟當年台銀『小巨人』簡明富一樣。」

事實上，身高173公分的基恩，不僅是本季最矮洋將，更是本季所有球員當中最矮的，不過李啟億看上的是基恩的傳導組織功力，才找他取代維克，「上周前兩戰，我們連過半場或組織都很困難，所以才放棄找前鋒，改找後衛型洋將取代。」

不過基恩先前會被夢想家釋出，除了他的身高問題，更因他的打法太「獨」與太愛進攻，沒想到基恩19日全場才出手8次，卻充分解決上周裕隆控衛不夠穩定的問題，有了基恩的加入，最大受益人還是全場三分球6投全進的呂政儒。

「其實我不認為基恩打球很獨，因為我還特地問過世念(夢想家後衛陳世念)，他告訴我，基恩是個很好溝通，且願意配合的人，」呂政儒說，「沒想到他才跟我們練了兩次，就已經很明確知道自己在球隊的任務，也就是做好供輸角色。」

問到呂政儒為何今天可以這麼準？他不禁開玩笑表示，「那是因為對方都讓我輕鬆投，我才有辦法這麼準，不過說認真的，可能只是幸運吧。」呂政儒攻下全場最高18分，簡浩15分，林宜輝11分；台銀則以麥特瓊斯15分最高。

(中時 )