新北市政府警察局將試辦結合噪音及速度管理，利用區間測速設備的車牌辨識系統，搭配偵測噪音的分貝計。（新北市交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

台64線快速道路西起八里，東接新店，橫貫新北市中心，是許多新北市居民生活必經要道，其中中和段路型筆直，因此常有車輛超速、競駛的情形，不僅路過的駕駛人心驚膽跳，伴隨車輛加速產生的噪音，更是讓附近居民深受困擾。

統計108年1至11月，台64線快速道路發生595件交通事故，新店環河路發生160件，肇事原因多為車速過快所致，傷亡嚴重。

繼萬里隧道、北宜公路後，全台首創區間測速的新北市政府警察局這次預計在台64線(中和段，東向25.2k至28.2k、西向26.6k至28.2k)以及新店環河路(中央路至白馬寺段)建置區間平均速率執法設備，期望承先前經驗，有效控制車速，穩定車流，進而防制交通事故。

另外，除了原本規劃的區間測速，台64線沿線住戶時常反映改裝車產生的噪音影響生活起居，為了防制車輛加速、改裝產生的噪音，這次新北市政府警察局將試辦結合噪音及速度管理，利用區間測速設備的車牌辨識系統，搭配偵測噪音的分貝計，將行經疑似噪音車輛資料交由環保局查處，環保局將通知疑似改裝排氣管車輛到場檢驗。

新北警再次呼籲駕駛人行經區間測速路段請穩定車速行駛，以維護行車安全；另外警方也再次強調打擊飆速及改裝噪音車的決心，與環保局共同打造交通寧靜區，還給市民安全、舒適、寧靜的生活品質。

(中時 )