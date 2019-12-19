由台南市新化區公所出版的「新化的老行業與老店家」新書，19日上午在老街咖啡舉辦發表會，作者施進發以1年時間踏查、訪談耆老，紀錄54家傳承超過50年老店故事，建構新化重要的在地文化記憶。

新化區公所去年底首次出版紀錄在地文化歷史「新化街區宗親聚落與古宅的故事」一書，由新化退休校長曾進發與施進發共同完成，今年再度出版「新化的老行業與老店家」，希望能為新化留下可貴紀錄。

作者施進發曾擔任出版社編輯主管30餘年，8年前辭去工作，在新化老街租店開咖啡館，為老街增添咖啡與文化的芬芳，更擔任「大目降‧新化ing」季刊總編輯，為新化居民留下精彩而豐富的生活篇章。

施進發表示，此書選錄50餘家老店，多數都有50甚至百年以上的歷史，只極少數還差幾年，但以其具備獨特性，仍加以紀錄。施進發也感慨，老店是脆弱的，若沒有傳承下來，就會消失在歷史洪流，例如經營萬福理髮廳的林進來老先生，在採訪後幾個月，就因體力無法負擔結束營業。

施進發也對汽水業很有感情，小時候愛喝汽水，家裡的貨架上整排汽水讓他無限暢飲，但以前汽水瓶質地不是很好，媽媽曾經兩次為拿汽水給他喝而割破手，施進發說，在採訪

規畫採訪仙泉汽水廠時，因汽水廠還在營業，故安排在較晚採訪，沒想到實際去採訪時已經歇業，他還是去作了紀錄，忠實呈現新化老店的榮盛興衰。

新化區長吳金喜表示，一個行業、一家店，要持續50年極不容易。幸好有施進發願意為新化的老店作記錄，雖然受限於頁數篇幅，無法鉅細靡遺，但透過幾百乃至上千字的描述，並佐以現場拍攝的照片，至少已能為每一家店留存雪泥鴻爪，成為將來回憶之憑藉。

(中時 )