蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正日前正式對蔡提出「確認論文不存在」的民事告訴。彭文正今天又提出4個證據，認為在該官司能一槍斃命！？

彭文正在《政經關不了》指出，她在論文官司申請保全4個證據：

物證一：蔡英文1983年在政大任教，她是如何拿到倫敦政經學院(LSE)的博士學位，還有她是何時取得、何能取得、因何取得？

物證2：東吳大學的這一份證物，蔡英文在東吳指導林桓、簡燕子的碩士論文，他們兩人的碩士論文口試在1984年，但政大在1985年10月才聘蔡為副教授，時間上不對，蔡若沒拿到正式證書，怎麼可以指導碩士生呢？

物證3：蔡英文在1982到1984年的出入境資料，蔡一會在倫敦、一會在台灣；一會穿薄長袖口試，一會在東吳大學指導林桓和簡燕子；一會又等不耐煩跑回去倫敦拿畢業證書。彭不禁問：蔡當年到底人在哪裡？

物證4：LSE規定一生只能申請一次補發證書，但蔡卻申請2次以上 ，懷疑她補發的證書都是假的。LSE也規定當舊的證書找到了，要立刻把原件寄回倫敦大學政經學院註銷，還要填表格，否則還有罰則。蔡找到1984年的證書時，怎不把1984的還回去，有了2015的證書，怎不把2011年的還回去，這證明蔡是違規的。

(中時電子報)