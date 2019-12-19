資深製作人、演員邱秀英當年為了提倡孝道，自製自演40集電視劇《罔市的一生》，拍攝2次均入圍金鐘獎女主角獎，有感現今社會老化嚴重，希望正能量的戲劇魅力，時隔28年打算重操舊業，將《罔市》3度搬回小螢幕，「這也算是電視史上破天荒的記錄了」。

《罔市的一生》。巨盈傳播提供

邱秀英當年即洞見老人照顧問題，製作並主演小說改編的真實故事《罔市的一生》，從年輕演到70歲，電視劇播出後轟動一時。故事描寫六零年代保守的寡母，含莘茹苦撫養3個兒子，長大後個個有成就，卻不願花時間陪伴，母親最後獨居三角厝，死了幾天才被發現。

邱秀英（左）曾找郭靜純拍戲。

由於製作、演出都很成功，劇迷分成兩派，有觀眾要求「罔市不要死」，電視台只好在戲劇播完最後一集時，要求主角邱秀英錄一段話對觀眾說明「罔市已經死了」，她保證再製作精緻戲劇，安撫觀眾情緒。當時電視台希望邱秀英延長集數，她堅持忠於原著，見好就收。

導演李嘉（左）在拍戲現場指導演員拍《罔市的一生》。巨盈傳播提供

這齣戲形成萬人空巷局面，華視為此續拍同樣收視超高的《阿滿》，令她開心的是，有許多政商名流受到感動，從此每天撥電話問候母親盡孝道。當年演完此角，邱秀英的廣告接不完，因為很喜歡這故事，她多年前又在人間衛視以單元劇製作並主演《罔市》也受到肯定。她透露，出道沒多久就挑樑演出女一，拍戲過程難免會遇到「潛規則」，不過她都是靠著「裝傻」避掉，也堅持不應酬這些原則。

邱秀英（右）當年演出《小氣財神》。巨盈傳播提供

邱秀英年輕時，俏麗外型有機會演出時裝劇，卻獨鍾製作本土文化戲劇，果然帶出一股勵志向上的媽媽劇風潮。她演出的《阿霞開店》，當年在台視還沒拍完，中視即高價挖角，還因此連拍200集盛況，女主角阿霞在戲劇最後做冷凍食品行銷國際市場，與國際接軌也是開風氣之先。

邱秀英半退休生活很愜意。

邱秀英與父母感情深厚，20年前媽媽走了，6年後父親也走了，「瞬間我的城堡全瓦解，行屍走肉般的過日子，當時也沒有做戲和演戲的動力」。她透露民視多年前的八點檔《春花望露》故事原型即是《罔市的一生》，現在有影迷看到她仍會笑談當年往事，成了她生活一大趣事。

近年時常參與各種時尚活動。

(中時 )