俄羅斯多年來協助印度發展布拉莫斯(Brahmos)導彈，目前已多次測試陸基與空基版。這款以俄羅斯「紅寶石」反艦導彈為基礎的聯合產製導彈，未來一年內將透過兩國進一步合作，實現將布拉莫斯導彈高超音速化，目標將其速度提升至5馬赫以上。

據《衛星通訊社》引述印度國防部消息稱，12月17日印軍測試了陸基版和航空版布拉莫斯巡航導彈，成功擊中了水面靶標。布拉莫斯導彈是俄印兩國專家共同研發的家族超音速導彈，目前國正在研發更遠、更精準和更高速導彈，可以期待在2020年俄印升級版導彈將實現高超音速。專家們認為，布拉莫斯是兩國軍事技術合作領域的成功範例之一。

報導指出，印度早前宣佈今年5月和11月已進行過導彈試射，未來將為其蘇-30MKI戰機裝備升級版布拉莫斯導彈，預計每架戰機可攜帶5枚導彈，其中4枚裝在機翼下方，1枚裝在機身下。

俄產「縞瑪瑙」”（出口型名稱「紅寶石」）反艦導彈是布拉莫斯導彈的技術平台，可擊中距離約為300公里的海上和地面目標。目前除俄羅斯和印度外，印尼、越南和敘利亞也已裝備此型導彈。目前俄國軍工企業正在為「縞瑪瑙」導彈進行技術升級。

俄國自1998年開始與印度布拉莫斯航空航太公司合資生產導彈，包括空基、海基、潛射和陸基版本。布拉莫斯導彈家族中，印度生產的配件比率已達75%，新德里的目標是將導彈射程由300公里提高到800公里。據稱，印度已可將射程提升至500公里，但目前僅以400公里進行測試。

最近幾年布拉莫斯航空航太公司將試圖把導彈速度提高到4.5-5馬赫，這種可能稱為布拉莫斯-II型高超音速導彈，其速度將超過5馬赫。該導彈模型在印度2013年航展上曾首次展出。此一計劃預計於2020年中期完成，目前主要技術障礙是缺乏直流空氣噴氣式發動機。

(中時電子報)