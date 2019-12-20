法國小提琴家卡普頌因身體因素，臨時取消在台兩場音樂會，主辦單位在24小時內緊急尋找替代人選，改由今年柴賽第四獎得主、俄籍小提琴家艾倫．普力欽代打。艾倫歷經兩次轉機，總算在今（19）日傍晚風塵僕僕抵台，他稍早在飯店大廳精神奕奕表示：「這是音樂家的人生，雖然很緊急，有點冒險，但和音樂一樣，我們必須隨遇而安，活在當下。」

艾倫輾轉從從布魯塞爾、伊斯坦堡、香港，才抵達台北，這次來台，不只代打一場音樂會，而是北、高兩場，截然不同的曲目，包括貝多芬小提琴協奏曲和康果爾德的小提琴協奏曲，艾倫表示，接到電話時，他人在布魯塞爾，立馬答應接下任務，主要是曲目、時間都許可，「音樂就是我的人生，沒有休假、工作之分，一切都很自然。」

艾倫表示，「貝多芬小提琴協奏曲是我最喜歡的作品之一，簡練而豐美；而康果爾德的小提琴協奏曲，有濃厚的電影音樂風格，但卻不僅止於此，裡面也可聽見讓人驚艷的和聲，還有深厚的古典基礎。」

艾倫現年32歲，出生於聖彼得堡，自幼學琴，先後在柴可夫斯基莫斯科音樂院師承艾琳娜（Elena Zaitseva）及愛德華（Eduard Grach）。2014年拿下法國隆．提博小提琴大賽首獎，今年拿下柴賽第四獎。

艾倫表示，這是他第一次來台灣，一路上對街上的一景一物都感到好奇，對於即將到來的音樂會，他表示有點緊張，但並不擔憂，因為兩首曲目平常都已經有準備。旋風來去的艾倫，在音樂會結束後也會立刻回到歐洲，和家人共度聖誕節。

(中時 )