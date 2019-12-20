中路重劃區因為緊鄰國道2號南桃園交流道旁，聯外交通方便，且區域內規劃三座超過千坪的大公園，加上純住宅設計，吸引不少購屋族青睞。由和峻建設投資興建的【璞樂】，推出2~4房的首購型產品，以618萬起買2房的優惠價格，吸引大批購屋者注意，目前銷售已破7成，建商乘勝追擊加碼自備5%起直接入住3房，搭配銀行貸款等優惠購屋方案，依照客戶條件，提供彈性付款空間，讓有年前搬新家需求的購屋有機會農曆年前輕鬆圓夢。

生活交通實景

親民價吸睛，第一次就買公園宅！

【璞樂】距區域內6500坪的向陽公園不到1分鐘腳程，公園內的大樹、植栽、兒童遊戲區、籃球場、溜冰場、動物遊憩區、鄰里廣場、體健廣場、日晷廣場及特色公園廁所等近在呎尺，相對於區域內其他正對公園的產品，【璞樂】房價相對親民許多，加上付款條件平易近人，讓重視生活環境，但是預算相對較低的年輕人輕鬆入主。

向陽公園實景

中路第一座友善親子的全齡建築！

一般親子家庭，最怕大馬路的車水馬龍。【璞樂】位於向陽公園轉個彎的靜謐巷弄內，以超過百米氣勢大面寬，打造可以讓孩子們盡情玩耍的晃遊式都會綠帶，並將公共空間以親子互動為設計思考，打造包括：童樂圖書館、主題遊戲空間等，並將大廳置入可愛輕鬆的元素，讓社區就像是一座大型的親子餐廳，適合親子家庭育兒、遛小孩！

兒童遊戲室

E-Home智慧社區，把家變聰明！

在居家安全管理的部分，【璞樂】也不馬虎，戶戶配置德國工藝TAILONG EM01密碼卡片鎖，一組密碼，知名飲料店隨行卡、銀行聯名icash 2.0、悠遊卡和一卡通皆可設定。忘記鎖門，即可自動上鎖，更有防高壓電擊的迴路設計與防水功能，無法輕易撬開，安全度大大提升。而智慧家居則結合手機APP，隨開隨看隨選設定居家安全狀況，更能預先控制燈光、預約叫電梯服務等，自動化的智慧社區，省時又貼心！

2房實品屋實景

全桃園各區域2~4房規劃不少，但是以經國、藝文甚至小檜溪開價見3的房價行情，只要618萬起即可買2房的【璞樂】，不僅輕鬆享受向陽公園周邊生活環境，更擁有未來中路重劃區建設遠景。而下一階段3房自備5%起優惠也來勢洶洶，根據客戶財力彈性規劃的自備方案，優惠渴望年前搬新家的購屋族群。目前【璞樂】已完工，歡迎預約鑑賞實品屋再下訂。

基地位置：保定三街89巷

禮賓專線：3348811

投資興建：和峻建設股份有限公司

建照號碼：(106)桃市都建照字第會桃00536號

行銷企劃：新理想行銷團隊-欣理想廣告股份有限公司

不動產經紀人：李哲豪(107)桃市經字第001707號

參觀時間：09:00~21:00

(中時電子報)