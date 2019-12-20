數十年前，中小企業曾是台灣經濟中流砥柱，創造不可勝數的奇蹟，成功帶動經濟起飛，讓台灣從開發中國家一躍成為先進的已開發國家，當年璀璨的成果，至今仍為人津津樂道。不過近年來，許多大型企業憑藉著雄厚資本額，在市場上強勢攻城掠地，使得中小企業生存日益維艱，紛紛收廠或者遠赴外地尋求發展，在這一片出走浪潮中，仍有深愛台灣這片土地的企業，選擇留下來打拼，今天為您介紹的誠旺工程，便是辛勤深耕台灣，勉力為台灣拼出新經濟奇蹟的在地企業。

總經理何昌明(圖左)與專業經理人盧開豐(圖右)因志同道合而成為創業夥伴，為誠旺的未來打拼/圖片由誠旺工程有限公司提供

誠旺工程成立至今，投入水處理與環保工作已有13年經驗，59年次的總經理何昌明在創業家中屬於年輕一輩，當年由於他的重要決策，從營造業轉換跑道為科技業，此時遇到在上市公司工作志同道合的專業經理人盧開豐並邀請成為創業夥伴，一同打拚事業。現階段誠旺公司主要業務為半導體製程管路配管、半導體濕式清洗設備、半導體工廠附屬設備及周邊工程等，在創業的路上更得到日商Organo業務大力支持，讓誠旺成為業界中耀眼的一顆星，誠旺工程在軟硬體兩方面皆投入大量資金與心力，硬體部分不斷地更新工廠設備，而軟體部分則致力提升專業技術和投入員工教育訓練，如此默默耕耘十年，展現了卓越成就，使得國內科技業知名大廠先後與誠旺工程合作，甚至連遠在南京的科技公司也慕名而來，在同行業界中樹立起良好口碑。

誠旺工程憑藉專業技術在業界樹立良好口碑/圖片由誠旺工程有限公司提供

深愛這片土地，是總經理何昌明與夥伴盧開豐留在家鄉打拼的主因，取之於台灣，用之於台灣，當然也要造福台灣，而認為誠旺工程能夠有今日成就，公司內的每一位成員才是最大功臣，他們十分感念和公司同仁奮鬥的每一天，唯有珍惜這份情緣，提供舒適良好的工作環境，才能使誠旺工程持續成長茁壯，因此十分重視員工福利部分，在有盈餘狀況下，每年一次全額補助員工旅遊，免費帶員工暢遊各國，另外更是將公司利潤一半提撥給員工，照顧員工如同家人般。

公司營利成果與同仁共享，誠旺特別撥出一半利潤給員工，待員工如家人/圖片由誠旺工程有限公司提供

深耕台灣，展望世界各地，誠旺工程努力不懈地運用他們的專業，一步一步地影響著台灣各個角落，讓這片土地更美好。

誠旺工程創立至今備受肯定，往後仍然持續努力服務/圖片由誠旺工程有限公司提供

(中時電子報)