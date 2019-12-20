近年知名藝人罹患大腸癌的新聞頻傳，大腸癌已成了不得不重視的病症。事實上，早在九年前國人的大腸癌罹患率即超越肝癌，成為台灣發生率最高的癌症，因此腸胃的保健觀念與檢查習慣，顯得日益重要。

大腸癌是由腸道內的息肉轉變而來，可透過兩個途徑：一為大腸鏡檢查，二為糞便潛血的初步篩檢。假設糞便潛血篩檢結果為陽性，代表糞便有沾到血，雖這不意味罹癌，但還是會建議進一步做大腸鏡的檢查，透過病理切片化驗確認。

然而，大腸鏡檢查中有許多需要注意的準備工作，國泰功醫診所胃腸肝膽科許舒淳醫師表示，清腸是最重要的環節，若糞便沒清乾淨、糞石遮住了息肉等病徵，那麼整個檢查就失去了意義。

為了達到良好的清腸效果，在做大腸鏡檢查的前三天一定要進行低渣飲食，諸如蔬菜、水果、乳製品、高纖豆漿食物須停止食用，而乳製品雖然沒有纖維質，但容易在腸壁上產生黏著物，會影響對大腸的觀察，所以也不建議飲用。

建議在檢查前三日，可改食用白稀飯、白吐司、麵條、豆腐、蒸蛋、以及去筋、去皮雞肉和魚肉，此外，無渣飲料，如運動飲料、汽水、不加蔥蒜的湯麵、無油清湯也是可食用的；檢查前一天，可吃白吐司、白稀飯、白饅頭等食物，過午後就食用代餐包，不再食用固體食物，並且只能喝無渣流質水分。

除了低渣飲食外，許舒淳強調，清腸藥的服用與飲水也相當重要，這就如同家裡的馬桶，需要足夠的沖水量才能將污漬清乾淨，清腸也是一樣的道理，因此服用完清腸藥後一定要多喝水；值得注意的是，若擅自使用清腸藥有可能會產生副作用，易造成電解質不平衡、脫水等問題，尤其患有心臟疾病、洗腎的患者，在不宜過度進水的情況下，更需依照醫師指定使用清腸藥，並搭配適量飲水來清腸。

大腸鏡檢查過程中，不少人可能會焦慮或與不安，因腸鏡進入到大腸壁時，為方便觀察，醫護人員會在腸內打氣，進而感受到腸脹不適感，且大腸鏡深入大腸的轉彎處時，也易讓人有腸子被捏住的感覺，當大腸鏡進入到腸子最深處時，也有些人則會感受到壓迫感。

不過，如果擔心疼痛，也可選擇做無痛的大腸鏡檢查，在麻醉科醫師專業評估下，嚴謹監控生命徵象，患者於睡眠中完成檢查；此外，近年來內視鏡技術日益發展，例如被喻為腫瘤照妖鏡的NBI無痛腸胃鏡，透過NBI窄頻影像內視鏡系統，大腸息肉在細微不明顯的情況下，檢查時可過濾雜訊及反光，讓息肉呈現更清晰的型態。

近幾年，每年仍有破萬人得到大腸癌，儘管醫學上並沒明確定論什麼時候該做大腸鏡檢查，許舒淳建議，一般民眾可在四十歲前後接受大腸鏡檢查，特別是有大腸癌家族史的人，罹病的機會會比他人高，所以更需特別注意。

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(中時電子報)