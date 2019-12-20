自上世紀80年代起，英特爾的CPU與微軟的Windows系統及應用兩者進行最佳結合、協同更新，組成了Wintel聯盟，在電腦業形成了一統天下的局面，占全世界個人電腦市場90%以上的市場佔比，在大陸大概是95%以上，回顧大陸CPU和作業系統自主研發的歷程，從技術角度看，和10年前相比，大陸有了長足進步。CPU和作業系統等關鍵技術，自主發展的觀念也越來重要。

中國正在說-大陸如何落實資安與網路安全

中國工程院院士倪光南認為網信事業壟斷性太強了，其中有三大關鍵點：設計、製造和生態。要追趕世界領先水準，設計相對容易，製造比較難。而生態問題則是重中之重。生態是圍繞CPU和作業系統的軟硬體群落。缺少配套的軟硬體，CPU和作業系統就難有用武之地，也不利於功能的持續完善。大陸自製CPU和國產作業系統既要突破Wintel(Windows+Intel)體系在桌面端的壟斷地位，還要突破安卓和蘋果在移動端的生態壟斷。

數位化網路化 智慧化正在發展，大陸所有的經濟生活都和網路分不開了，因此資安與網路安全自主可控是企業發展的機遇，如果能抓住這個機遇，就可以帶動技術和產業有更好地發展

(中時電子報)