中國正在說-大陸如何適應經濟新常態

大陸經濟增長減緩，勞動力的價格優勢沒有了，大陸如何適應經濟新常態，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生教授說2009年中國的GDP占全球的GDP也就只有10%，但是中國拉動世界經濟增長的貢獻高達50%，一直到2016年中國經濟占全球的比重上升到15%，但是我們對世界經濟增長的貢獻卻高達30%，因此從全球來講，中國新興市場對過去十年世界經濟走出泥潭做出了歷史性的貢獻，而大陸經濟新常態再也不像過去那樣追求的是速度和規模，而是追求發展的品質和效益，產業結構轉向中高端，並在供給品質上升的技術進步與創新，在新常態下希望能實現智慧驅動、創新驅動、人才驅動，想要穩中求進，有幾個很重要的支撐點就是防範金融風險、防範房地產風險、防範債市風險。

目前大陸經濟正出現了一條新的趨勢線，第一條趨勢線就是服務業增加值在GDP的比例開始出現了一個持續上升的趨勢，近五年服務業在GDP的比例上升了10個百分點，為什麼服務業增加值會在過去的五年快速上升，是因為如果想把製造業做大做強做好，就要發展研發設計諮詢人才來提升製造業的競爭力，同樣也要發展商流、物流、資金流、資訊流、人才流、互聯互通來提高製造業的能力，過去三十年大陸拉動增長經濟的馬車靠的是投資、出口，過去的五年會發現，大陸的內銷市場消費開始給力、五年消費拉動增長的貢獻率 上升了將近12個百分點，未來將會是傳統業態創造的就業減少，新業態創造的就業增加的經濟新常態。

(中時電子報)