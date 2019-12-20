排便不順往往有許多因素造成，像是生活節奏緊張、情緒壓力過大、飲食不均、缺少運動等等，都會讓人在廁所「卡」超久！糞便是毒素，若停留在腸道過久就會衍生出不少問題，故中藥材製作而成的「通腸丸」成為了現代人的救星。

中醫師陳耘安表示，臨床醫生最常使用潤腸丸治療便秘/截取自youtube

現代人工作繁忙，導致經常久坐、飲食不均、缺乏運動，造成有便秘問題的人越來越多，但隨著健康意識抬頭，不少人開始找尋不傷身的方式解決。其實，便秘是可以從根本治療的，使用中藥調理再加上良好的生活習慣即可。中醫師陳耘安表示，中醫治療便秘跟西醫不太一樣，通常是會促進腸蠕動或是潤燥還有導滯的方式，並根據病患體質對症下藥，如此能夠治標還可以根本兼顧。

古書上有很多記載可以治療便秘的方法，而臨床醫生最常使用的就是通腸丸。潤腸丸善於治療乾燥、血虛氣實的便秘，也就是往往好幾天才能排便，且大便形質較乾硬，經常伴隨著丸腹脹痛，解便時也需要費力且艱澀難出，時常有便意卻解不乾淨的感覺。

通腸丸的成份可以達到潤滑腸道、增加腸蠕動等作用/截取自youtube

而「通腸丸」中的黃麻仁滋陰潤燥、促進腸道的水分增加；大黃可以破解通幽，人參則可以補中益氣、促進腸蠕動，木香和檳榔可以消積導滯，以上藥方共同組成的通腸丸可以達到潤滑腸道、增加腸蠕動、清除宿便及減少腹脹等作用，進而解決現代人煩惱的便秘問題。

最後，醫師也特別提醒，千萬別為了貪快或怕麻煩採用激烈的方式解決便秘問題，如此可能會產生依賴性或影響腸胃正常運作，故選擇安心且溫和的用藥方式輔助，並搭配良好的生活習慣、放鬆心情，就能改善腸道不順的問題囉！

(中時電子報)