權值股王台積電（2330）在19日除息前股價不斷衝高，批踢踢網友在股板瘋狂討論：「台積電現在上車來得及嗎？」就有網友分享自己投資台積電的心得，表示自己在股市的經歷只有台積電真正賺到錢，並點出台積電的兩大價值。

該名網友表示，他在人生第一次買股就包含了台積電，以40幾元買進、70幾元賣掉，而後歷經不少股票起起落落，但細數整個股市經歷，只有買台積電真正賺錢。他說，加上人生經驗到了一個程度，才真正體會出台積電的價值。

第一，「台積電的文化、風格不同於台灣多數公司」，台灣商人很多都把話說得很滿，但能真的做到100%的很少，但是「台積電非常務實，說到做到，做不到的就不會說，這是很珍貴的風格，也是我終於開始欣賞他，願意在300元重新買進並準備長期持有的原因。」第二，身為台灣最大上市公司，台積電最特別的就是「完全不像台灣的公司」，台灣很多公司都是家族治理，但台積電是「公司治理」，加上其技術領先優勢，「我看出台積電的不同，所以願意一直持有下去」。

此番言論讓不少網友大推：「這篇根本勸敗文XDD」、「你已經知道是好的股票，只要找進場點就好了，不知道進場點，定期定額買零股也是種方式」；但也有人提醒，「台積電八成籌碼都在外資手上，開始倒散戶也跑不了，還是小心為上」、「勿忘擦鞋童理論，現在該下車了別買」。

不過，台積電19日除息2.5元，開低走低，終場下跌7元，收335元，陷入貼息窘境。

(中時電子報)