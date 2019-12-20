喝酒過量不但會誤事，更會出事！一名曾當選國手的羽球好手，捲入離譜性侵案件，他酒後返家，遇見鄰居女子也醉倒大樓1樓，他將對方扶回家卻趁機性侵，抱回床上時驚醒女子丈夫，見一裸男站在床頭大驚，誇張的是，醉醺醺的羽球好手還向人夫手機打自己手機才找回衣褲。士林地院依乘機性交罪，判處羽球好手4年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，羽球好手去年10月某日凌晨約1時酒後返家，在大樓1樓撞見醉倒在地的鄰居人妻A，羽球好手將癱軟無力又意識不清的A帶回她家，將穿著連身洋裝的A內褲脫下，性侵得逞。

完事後羽球好手將A抱去臥室床上，驚醒躺在床上的女子丈夫，他驚見一名裸男出現在自己家中，驚駭不已，開燈大吼「你是誰？你給我出去」，羽球好手回「我是送她回來的」，還說「我是馬康的朋友」，更說自己衣褲不見，請人夫幫忙找。

最後更向人夫借手機打自己手機，才找回衣褲離開。隔日A醒來感覺下體劇痛，人夫則懷疑妻子外遇，氣憤之下離家出走。人妻一開始以為是同事送她回家，之後驚覺可能遭性侵，才趕緊報警驗傷，查看監視器，找到涉案男是樓上鄰居，也是知名羽球好手。

羽球好手辯稱當時喝醉、沒有記憶，不過法官認為他犯行事證明確，所辯皆為卸責之詞，依法判刑。

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(中時電子報)