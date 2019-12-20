華盛頓郵報特別在年終挑選今年在全世界發生的19件好事，包括台灣通過同性婚姻合法化與香港民眾示威遊行爭民主，均名列這19件振奮人心的好事。

華盛頓郵報（Washington Post）社論指出，美國國會正在表決彈劾美國總統川普之際，考量政治的醜陋性，編輯群認為值得提醒大家，這個世界並非都是醜惡的，因此特別選出19件發生在今年的好消息。而在這份沒有排行的好事中，台灣通過同性婚姻與香港示威爭民主都在名單之中。

華郵指出，同性婚姻在台灣合法化再次證明人權不是「西方」價值。不光是台灣，厄瓜多、奧地利與北愛爾蘭也讓同婚合法化，同性婚姻已獲得30個國家法律承認。

在香港方面，儘管北京施壓與毀謗，數十萬香港民眾站出來為法治與民主而戰逐月進行示威活動，還以創紀錄的投票率參與選舉，將票投給區議會選舉中支持民主的候選人。

除了台灣同婚與香港示威活動外，囊性纖維化新療法、伊波拉病毒疫苗問世、5歲以下兒童死亡率下降，以及美國吸毒過量喪生的人數減少，則是在醫療與公共衛生領域的好事，也都列入今年的19件好事中。

此外還包括美國經濟持續成長、全球婦女反暴力行動與年輕人關注氣候變遷及槍枝管制運動的盛行、美國慈善捐款金額增加、蘇丹進行大選、美國國家女子足球隊贏得世界冠軍後爭取性別平等、華府美國職棒國民隊（Washington Nationals）與女子籃球神祕隊（Washington Mystics）贏得賽事冠軍、黑洞圖像首度曝光。

另外，美國憲法在重要議題作出判決、在聽證會中勇敢站出來的公僕、美國新任聯邦眾議院、維吉尼亞州地方選舉以及芝加哥均選出創紀錄的女性議員與公僕，以及從香港到黎巴嫩、玻利維亞、智利等國，全球疾呼反腐敗行動，都在這19件好事之列。

(中時電子報)