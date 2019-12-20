法務部政務次長蔡碧仲日前在臉書發文公開推薦立委蕭美琴，蔡碧仲解釋，他是政務人員，不在公務人員行政中立法規範內，可以去助選、站台造勢。不過，在法務部長蔡清祥勸說後，蔡碧仲已將臉書貼文刪除。

而前民進黨副秘書長徐佳青19日在T台《少康戰情室》也表示，政務官有他的政治任命，可以有他自己的政治選擇，沒有錯。

徐佳青認為，法務部長這個角色，特別有一個意義在於說，賄選案件必須要由法務部來嚴肅偵辦，確實法務部的政務跟正副次長，都不應該特別表態支持哪一個候選人。

(中時電子報)