國民黨總統候選人韓國瑜昨（19）日在臉書貼文，重申重設特偵組，是他認為要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。韓國瑜並且在文末挑戰蔡英文總統，「敢抄我這個政見嗎？」

韓國瑜以「掏空高雄的人，現在正在掏空中央」為題貼文，表示在政見發表會主張重新設立特偵組，清查政府高官的弊案，「我認為當總統的執政團隊弊案叢生，難道蔡英文總統還可以避重就輕完全不用負責嗎？」

韓國瑜表示，「只有獨裁國家的總統可以只許東廠肥貓營私舞弊、不讓特偵執法為民除害！」

韓國瑜指出，這幾天高雄債務問題備受討論，「前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊，對於高雄過去負債新台幣3000億元的問題，僅僅說了一句『我還的比借的多』，那請問債務是如何累積到3300億？」

韓國瑜表示，光是利息每年要付出21億元，平均每個高雄人負債近9萬元。「而普悠瑪、蘇澳斷橋、慶富案，都和前高雄團隊有關，這些問題高官辭地方就升中央，有關係就沒關係，繼續掏空中央，怎麼和人民交代？」

韓國瑜重申重設特偵組，是要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。

韓國瑜更痛批，蔡英文任命的監委陳師孟卻大動作申調法官，已逾越監察權分際，已不當干涉司法審判及偵查權之自主獨立，我們還要放任東廠再現嗎？

(中時電子報)