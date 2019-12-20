女記者臉書曝光，不少網友朝聖直呼「謝和弦沒說謊」 (圖／翻攝自HuaHua Huang臉書)

知名歌手謝和弦近日失控，不僅呼麻被妻子Keanna舉報，還頻在鏡頭前暴走，日前受訪時更嗆女記者「妳奶大又怎樣」，隨即怒關車門離開，讓記者傻在原地，事後有網友神出記者本尊，直呼「謝和弦沒說謊」、「真的很大」，而女記者也瞬間暴增許多粉絲，從原本2000人追蹤，到如今已有近19000人追蹤。

謝和弦16日跑到派出所找警察聊天，離去時不滿被《壹電視》女記者追問孕妻問題，回頭怒嗆一連串話語「妳為了獨家弄警察對嗎」、「妳是什麼妹」、「妳奶大又怎樣」，隨後怒關車門離開現場，女記者與攝影師則傻在原地，不知所措。

事後有網友搜出女記者臉書，網友看到後紛紛驚呼：「謝和弦沒說謊」、「真的很大」、「奶大真的很了不起啊，比吸毒咖強多了」、「立刻按下追蹤」，也有不少人打氣「支持妳」、「不要跟生病的人計較」。

女記者也表示，自己從來沒為獨家弄過警察，應該是謝搞錯了，而且上次訪談兩人相談甚歡，還互相捶拳，要簽名，沒想到今天卻突然被飆罵，自己實在摸不著頭緒。

女記者在臉書感謝許多同業與朋友傳來關心，昨(19日)也上傳現實動態表示「明天的我還是對工作拼命三郎的我」，顯示自己不氣餒的決心。

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(中時電子報)