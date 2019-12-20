韓國瑜19日晚間在臉書直播指出，「他屬雞，要為國家孵一個希望！」

韓國瑜表示，是以「青年政策說明+小雞許願命名」直播，大家一起來發揮創意幫小雞命名，國家要當青年創業成家的孵化器！

韓國瑜此段直播，在7小時內創造27萬人次觀看。

(中時電子報)