韓國瑜直播夢想孵化器 27萬人次觀看 00:162019/12/20 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜19日深夜在臉書直播，希望為國家、青年孵一個希望！（圖／擷取自韓國瑜臉書直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜19日晚間在臉書直播指出，「他屬雞，要為國家孵一個希望！」 韓國瑜表示，是以「青年政策說明+小雞許願命名」直播，大家一起來發揮創意幫小雞命名，國家要當青年創業成家的孵化器！ 韓國瑜此段直播，在7小時內創造27萬人次觀看。 (中時電子報) #2020大選 #韓國瑜 #孵化器 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 工商業界表態挺韓 競選總統後援會今成立 22:212019/12/17 政治 蔡慘了？她深入基層 驚見深綠計程車司機轉向！ 08:102019/12/18 政治 韓匯600萬給王小姐？黃文財：已還錢、投資LED廠需要現金 09:362019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 擬重新成立特偵組 韓國瑜要查8,800億前瞻計畫 19:432019/12/18 政治 韓政見會攻綠貪腐 籲重啟特偵組 04:092019/12/19 話題觀察 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 韓國瑜挑戰蔡英文 敢重設特偵組嗎？ 00:012019/12/20 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 韓岳父砂石場開挖 38點完全乾淨 李明哲：蔡英文，上天一定會譴責妳 - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 蔡論文門 彭文正：4個證據能一槍斃命 - 政治 韓為何重設特偵組？數據曝光... 網震撼：陳菊太扯！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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