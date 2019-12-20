21歲女星關曉彤被封為大陸演藝圈的國民閨女，2017年與人氣偶像鹿晗公開戀情，更是轟動兩岸三地；外型清純的她，日前出席紅毯活動卻罕見「衣Q」出包，副乳比胸還大，令粉絲心疼氣罵造型師！
關曉彤這身裝扮也讓陸網友滿頭問號，不解是禮服太緊還是太胖，「這不是副乳吧...明明是被硬擠出來的啊」、「雖然勒出了這麼多副乳，但感覺還是沒有胸的樣子」、「真是要死....造型師在幹嘛」。
(中時電子報)
21歲女星關曉彤被封為大陸演藝圈的國民閨女，2017年與人氣偶像鹿晗公開戀情，更是轟動兩岸三地；外型清純的她，日前出席紅毯活動卻罕見「衣Q」出包，副乳比胸還大，令粉絲心疼氣罵造型師！
關曉彤這身裝扮也讓陸網友滿頭問號，不解是禮服太緊還是太胖，「這不是副乳吧...明明是被硬擠出來的啊」、「雖然勒出了這麼多副乳，但感覺還是沒有胸的樣子」、「真是要死....造型師在幹嘛」。
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