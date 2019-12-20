關曉彤外型清純。(取自關曉彤微博)

關曉彤穿著絕美藍色漸層裙出席第6屆中國電視好演員年度盛典。(取自關曉彤工作室微博)

21歲女星關曉彤被封為大陸演藝圈的國民閨女，2017年與人氣偶像鹿晗公開戀情，更是轟動兩岸三地；外型清純的她，日前出席紅毯活動卻罕見「衣Q」出包，副乳比胸還大，令粉絲心疼氣罵造型師！

關曉彤這身裝扮也讓陸網友滿頭問號，不解是禮服太緊還是太胖，「這不是副乳吧...明明是被硬擠出來的啊」、「雖然勒出了這麼多副乳，但感覺還是沒有胸的樣子」、「真是要死....造型師在幹嘛」。

(中時電子報)