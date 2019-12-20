小孩氣喘發作送急診，竟意外揪出老爸偷養小三的姦情。外科醫師江坤俊表示，自己曾接過一個病例，當時有個男童氣喘送醫，父親著急不已，沒想到他一查原因，意外揭發爸爸偷養小三，搞到家庭革命。
江坤俊在節目《醫師好辣》上分享自己的看診經驗，他表示當時職急診室早班，突然間一個爸爸飆車然後急煞在門口，抱著兒子衝進門求救「我小孩沒辦法呼吸」，他一看就知道是氣喘，處理過後大約20分鐘，孩子病況就穩定下來。
為了追查病因，江坤俊便詢問父親一些問題，爸爸表示孩子3歲時時常發作，但之後好幾年都沒事，結果剛剛載小孩去上課就突然發作，完全不知道為什麼。
這時候媽媽也開車趕到醫院，不斷問江坤俊為什麼會這樣，小孩回答「在爸爸車上聞到怪味」，媽媽一聽到立刻搶走爸爸車鑰匙，開車門聞味道，一聞就聞到陌生的香水味，嚇得丈夫臉都黑了，不斷搖頭否認「我不知道」。
江坤俊說，事後聽到風聲，原來是事發前幾天，這名爸爸帶著「外面的女朋友」兜風，由於這名小三比較濃妝豔抹，留下了重重的香水味，孩子吸到後氣喘因此發作。
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(中時電子報)
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