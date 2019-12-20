2019台灣燈會屏東監獄也製作3座頗富巧思的花燈作品，會後其中一座作品也送至日本青森縣睡魔祭中參展。看到收容人的創意設計及藝術天分，屏監成立花燈工作坊，提供民間市場客製化需求，讓花燈製作技藝導入自營作業項目。

屏監收容人在台灣燈會製作的3座花燈作品，均獲得特優的殊榮，其中一座透過交通部觀光局商借，運送至日本青森縣睡魔祭中參展；屏東市公所也請屏監協助設計與製作今年春節一系列花燈作品，讓民眾觀賞，獲得好評。

屏監11月遴選20名具有美工、電銲、噴漆及配電專長的收容人，成立自營作業花燈工作坊，提供民間市場客製化需求，希望能運用收容人各項專業技能，讓花燈製作技藝導入屏監自營作業項目。

花燈工作坊收容人阿福說，製作花燈過程很辛苦，開始設計就讓人絞盡腦汁，之後製作像是電銲等工序都不容易。不過在大家分工合作後，看見作品完成時辛苦的感覺都沒有了，非常有成就感。

典獄長葉漢潼表示，成立收容人花燈自營作業不僅能延續文化創意產業，讓收容人提升花燈製作技藝，不但可能獲得較高的勞作金，也能提升收容人的創意，未來出社會後也更有謀生能力。

(中時 )