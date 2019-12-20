選戰還剩20多天，前立法院長王金平是否挺韓一事尚未鬆口，卻私下稱「有在幫韓助選」，至於站台與否「要看因緣」。不過這種表態在投票日逼近時，受到考驗的壓力勢必愈來愈大。港媒分析稱，王金平的特殊表態，隱約透露他也擔心不表態會有遺憾。

《中評社》分析指出，王金平目前仍列名國民黨不分區立委，對他而言，挺韓有兩個層次：一是公開為韓國瑜站台造勢，二是檯面下為韓助選，但不站到檯面上。通常做了第一個層次，第二個層次應該也會幫忙做；如果只做第二個層次，比較可能是個人不方便露臉，以免立即遭民進黨政府「查水錶」。

做為國民黨內極具代表性的政治人物，按理王金平如果私下助選，沒有理由不浮上檯面。之前王金平被問會不會為韓站台，王都說「支持韓選高雄市長、做好高雄市長」，近來再被問及，已改口說「看因緣」。這代表王仍沒答應，但態度已有軟化，甚至還提到有私下進行助選工作，鼓勵支持者挺韓。令人好奇的是，王為何態度轉變？

分析認為，王金平有沒有助韓，看他的高雄白派嫡系人馬有沒有動、動了多少，即可看出端倪。這些人物包括高雄市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊，掌漁會系統的前立委林國正，以及代表勞工界的前立委侯彩鳳等人都已挺韓站台，幾乎可以推論王私底下為韓助選所言不假。

其實當王金平未拿到親民黨的大選入場券而宣布退選後，近期都在中南部到處走動，看似幫黨籍立委候選人站台造勢，其實也在觀察民意氛圍，如果沒有發現韓國瑜這次在中南部獲得極大迴響的話，王恐怕態度也難軟化，但王還沒表態願意站台，或許在盤算到底何時站台才能收到最大效益。

分析最後說，外界當然好奇王金平想要的最大效益是什麼？傳出他對出任海基會董事長相當有興趣，也有人認為比照民進黨謝長廷駐日也適合他，但一切仍得看明年1月11日大選的後續發展，眼前只能確定的一件事，王金平若不表態，有可能會感到遺憾。

(中時電子報)