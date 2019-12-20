即將在周六於高雄登場的挺韓罷韓大對決，藍綠雙方都已摩拳擦掌，積極布局要全力以赴，將這次的對陣當作是首場總統候選人政見會後的聲勢檢驗。隨著日期迫近，兩陣營對這場對陣的布局諱莫如深，有分析認為已嗅到極不尋常的氣氛，可以從兩個觀察點來分析藍綠高雄對決的情勢。

《中評社》指出，雙方近日都賣力宣傳衝氣勢，將以高雄的兩場一較高下，挺韓、罷韓讓人嗅到一些不尋常氣氛。其中第一個觀察點當然是人數及氣氛，因為民進黨當局心大心細，據稱綠營大咖將全數缺席。國民黨方面，韓國瑜將全程參與，張善政、吳敦義、朱立倫、郝龍斌等都會南下出席活動。論參與者級數，藍營領先一大截。

挺韓、罷韓對決的另一個觀察點，是會否爆發衝突。美國在台協會（AIT）英文官網已對美國公民發出示警，提醒周末在高雄的兩場大規模政治集會「可能發生衝突」，建議美籍人士盡可能避免靠近集會地區。據稱當局已經增派警力維安，嚴防擦槍走火。

分析指出，綠營搞罷韓原是要破壞韓國瑜選情，未料藍營借勢操作，搞成挺韓大造勢，可能成為選局翻轉的關鍵一役。台北市議員鍾小平認為，這次的對決對於韓國瑜是一大利多，因為只要兩邊引起對立、激情，韓國瑜的支持度一定會上升，只要激情起來了，韓國瑜就贏定了。資深媒體人韋安認為，2020蔡韓究竟誰輸誰贏，高雄21日挺韓、罷韓大遊行的參加人數，絕對是觀察指標。

周六又是2020大選投票日倒數20天，分析稱，選戰已到最關鍵時刻，雙方支持者必全力拚場，因為這場對決對選局會有很大影響。此外，因過去曾多次發生選舉暴力事件，包括搶擊事件，明天的高雄一定會是各方關注焦點。

(中時電子報)