美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美中將在明年1月初簽署第一階段貿易協議。(影片3'37秒起)

華府與北京當局日前宣布雙方已達成第一階段貿易協議後，接下來仍有法律程序須完成。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天說，美國與中國大陸將在明年1月初簽署第一階段貿易協議，這份協議已徹底完成，目前只是在進行技術性「修飾」，他對明年一月初簽署協議，「非常有信心」。

梅努欽在白宮接受CNBC電視台訪問時證實，第一階段貿易協議已進入文本翻譯階段，不會再重新協商。他說：「我們正在處理一個技術問題。我預期不會有任何變化。我們將在1月初簽署協議。」

美中達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、中方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智慧財產保障等議題。梅努欽表示，重點將放在落實第一階段，未來兩年內，美國對中國大陸的農產品出口需要提升大約一倍。

對於第一階段產生的綜效，梅努欽指出，中方增加對美方農業、製成品、能源和服務的採購。美國經濟成長將在接下來兩年內，增加約半個百分點。

(中時電子報)