Karencici近來邀金曲新人、好友ØZI一起合作推出新單曲《U sTuPiD》，他們日前拍攝MV，為了在視覺氛圍上打造出1930年代的上海灘懷舊風，特地前往台北知名的傳統古厝取景，現在設計橋段與殭屍對打。Karencici和ØZI兩位極具美式風格的歌手更特別換上濃濃中式風格的服飾，別有一番風味。

首次嘗試旗袍裝扮的Karencici對於自己的造型相當滿意，除了覺得旗袍充滿韻味非常好看，實際穿起來也比想像中的舒服許多，笑說雖然旗袍開高衩，但走起路其實非常方便。而被問及有沒有為了要穿進這麼貼身的旗袍事先健身做準備？Karencici毫不猶豫地說：「完全沒有！」但也說到，接下來計畫要積極運動，更放話明年再出新的作品時，要只穿比基尼拍攝MV露出完美腹肌。

他們鼓勵所有年輕音樂人，不要被框架綁住，盡情去創造屬於自己的東西，Karencici說：「我們身邊有很多人都習慣活在自己設定的框框，被自己定下的規則綁住了或太過害怕改變。我覺得不管是做音樂還是生活，我們其實可以更開闊的去接受新鮮的事情，多一點冒險精神，人生可以變得更有趣的。」

Karencici與ØZI一同合作對打殭屍。（華研提供）

(中時 )