擺脫總統彈劾陰影 美股3大指數創新高 08:312019/12/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甩脫美國總統川普遭聯邦眾議院彈劾影響，華爾街股市3大指數今天漲勢再起，均創新高，投資人將焦點放在華府與北京貿易協議帶來的希望。 道瓊工業指數終場上漲137.68點或0.49%，收在28376.96點。 標準普爾500指數終場上漲14.23點或0.45%，收在3205.37點，首度突破3200點的關卡。 以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲59.49點或0.67%，收在8887.22點。 (中央社) #指數 #上漲 #終場 #總統 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 為續領榮民福利 老妻將丈夫屍體藏冰櫃10年 - 國際 美智庫：美中可能因明年台灣大選結果發生衝突 - 國際 遭彈劾惱羞！川普炸裂要她滾蛋 - 國際 川普歷史性彈劾！美媒爭搶洩天機 - 國際 華郵選「年度好事」 台這大事與港反送中並列 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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