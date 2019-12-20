甩脫美國總統川普遭聯邦眾議院彈劾影響，華爾街股市3大指數今天漲勢再起，均創新高，投資人將焦點放在華府與北京貿易協議帶來的希望。

道瓊工業指數終場上漲137.68點或0.49%，收在28376.96點。

標準普爾500指數終場上漲14.23點或0.45%，收在3205.37點，首度突破3200點的關卡。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上漲59.49點或0.67%，收在8887.22點。

(中央社)