距2020總統大選還有20幾天，命理師詹惟中用撲克牌來看北中南東四區，國民黨總統候選人韓國瑜和蔡英文的支持率。而21日挺韓罷韓將同日遊行，他預測未來的演變，韓國瑜在南部雖然有些狀況，一旦衝過後，可望力大無比；蔡英文的年輕選票則有點動搖。

詹惟中在談話性節目《國民大會》中，以撲克牌預測北中南東四區，韓、蔡誰能奪大位。詹惟中表示，以撲克牌來說，紅色是好事，黑色是有些阻礙。

詹惟中解讀說，韓國瑜在北部獲得方塊2，代表支持率很高；中部抽中黑桃5，代表壓力很大，有提升的空間；南部為梅花A，代表狀況很多，一旦衝過後，力大無比，他必須再有突破的力量，梅花代表有阻礙；東部為黑桃2，代表壓力很大，但有提升的空間。

詹惟中接著為蔡英文抽牌，北部抽中梅花J，黑色是阻礙，年輕人有點心動了，有點改變想法；中部為梅花8，也是有阻礙；南部梅花4，政見會後確實阻礙多；東部紅心8，選情蠻樂觀，還有空間。整個來看，蔡英文還要加油，是有點動搖。

(中時電子報)