台積電創辦人張忠謀早就預言，未來25年內，5G將再次改變人類生活樣貌，帶來更嚴重的貧富差距與失業問題。另有專家估計，未來1、20年，隨著5G實現自動化，台灣將新添200萬失業大軍！

2年前，台積電創辦人張忠謀就表示，「5G改變的恐怕不是生活而已，將對整個社會結構做洗牌式的改變，甚至取代人的角色。」根據國外市調公司預估，過去40年，資訊化與自動化約取代了30％人力，未來5G推動實現工業4.0，被取代的人力更將高達90％。以今年十月台灣勞動人口1,196萬人、平均六成勞動參與率為計，未來十年5G普及後，以三成保守推估，新增的失業人口，將高達215萬人，這是目前失業率約4％、45萬失業人口的4.7倍。

5G串連智慧眼鏡應用在AR上，提供和豐富的資料也是重要的應用。（圖／報系資料照）

一位資深電信技術工程師形容，「原有需要靠人眼辨識判別的工作，通通可以被取代。」舉例來說，工廠生產線上理貨與插裝零件的作業員，都可以被自動化的機器人取代，甚至靠經驗或是肉眼檢貨的員工，也因為大數據資料的彙集及8K超高畫質、比肉眼看得還細的視訊監控系統所取代，少了人力的疲勞、情緒倦怠、生病、精神不集中等問題，而這些人力就會面臨失業的危機。

5G在醫療方面也可以提供遠距服務，並與AR、VR等技術結合。（攝影／馬景平）

換句話說，5G上路後，帶給台灣社會的另一大衝擊將是：大量的失業潮。「不是不愛員工，是機器可以幫我更多！」一位大老闆在一場先進技術產業應用發表會後私下說，他的事業版圖橫跨汽車、航太、能源和軌道的工具機製造。

各國紛紛搶進5G之際，隨之而來的是百姓懼怕的失業潮，政府應該盡早做好準備，讓民眾在享受5G的同時，也能將「副作用」降到最低。

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(中時電子報)