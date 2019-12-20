2020選舉倒數，各黨部積極打選戰，不過近日在臉書及IG上，許多網紅都比出同樣的手勢，呼籲大家反鄉投票，且都出現一樣的hashtag「宣告我的投票意志」、「國家賺錢人民分紅」、「我要好薪情」。

網路上許多網紅比出相同的手勢，呼籲大家返鄉投票。（圖／翻攝網路）

幾天內，突然出現大批類似的文章，網紅紛紛PO文提到投資青年、台灣普遍低薪…等等，且強調自己沒有政治立場，呼籲大家1月11日出來投票，甚至都不約而同附上單手握拳擺在胸前的照片，PO出的時間點也相當接近。

類似的貼文大量湧現也引發網友關注，指出網紅們的手勢和國民黨總統候選人韓國瑜一樣，且如果有留言宣稱支持蔡英文就會被刪除，這些網友也被質疑接業配帶風向。

網紅刪文澄清此事。（圖／翻攝林芙芙Fufu臉書）

網紅刪文澄清此事，並貼出合作文案。（圖／翻攝Dou紅豆臉書）

不過，今（20）早發現不少網紅已經將文章刪除，也陸續有人澄清，表示當初受邀寫文章時，只是要提倡大家記得返鄉投票，不希望被帶風向說支持特定人士，強調市被政治操作利用。

另外也有網紅公開合作文案，主題是「探討台灣長期低薪、薪資結構上的問題」，提到「除了議題的發揮撰寫外，請帶到『鼓勵投票』鼓勵有投票能力的人明年1/11出來投票」。

此事雖然意外引發爭議，不過也在網路上造成迴響，引發熱議，可見民眾對於2020大選相當關注。

(中時電子報)