「我這麼瘦，怎麼可能會有脂肪肝？」很多民眾是在健康檢查時，才發現自己有脂肪肝的問題，而最常有的疑問則是：「難道不是只有胖子、啤酒肚的人才會有脂肪肝？」事實上並非如此！

「肥胖的人的確容易有脂肪肝，但並不表示瘦的人就沒有脂肪肝！」振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅明白指出，脂肪肝雖然跟體重有關，但體重只是其中的一項因素，門診中經常可見到即使體重未超重，仍可能存有脂肪肝問題的人，主要是因為現代人的飲食趨於精緻，油膩、精緻醣類攝取過量，再加上運動量少，導致脂肪肝的情形日益嚴重。

涂蒂雅觀察發現，有脂肪肝的人，飲食中多半是因為攝取過多的營養素，導致這些過剩的營養囤積在體內，以脂肪的方式儲存，而這些過剩的營養成分中，又以油脂、醣類及酒精為主。

但不要以為脂肪肝的發生只和飲食油膩、肥胖、喝酒有關，大家往往忽略了一件事情，若平時主食或水果吃的量太多，即使不油膩、看起來還蠻養生的，但在熱量攝取過多的情況下，肝臟也會將這些多餘的熱量，轉換成脂肪儲存，久而久之，就會形成脂肪肝。

主食類富含澱粉，像米飯、飯糰、麵條、麵包等食物，吃下肚會讓血糖升高，在胰島素的作用之下，會將血糖轉換成肝醣，但假使肝醣的量太多，肝臟便會將多餘的醣分以三酸甘油酯儲存，這就是脂肪肝產生的原因。

至於水果，因為水果的糖分比較高，在血糖過多的情況下，肝臟一樣會將糖分代謝成脂肪存在肝臟裡，久了也會形成脂肪肝；此外，很多人想說水果很養生又沒有油，就多吃水果，其實水果富含果糖，吃多了也不利健康。

要預防脂肪肝，在飲食中除了考量份量之外，接著得評估食物種類的選擇，也就是所謂「質」的問題了。

涂蒂雅說，從醣類來看，如果硬要分出好與壞，壞的醣類通常是指額外添加的精緻糖類，例如砂糖、果糖或糖漿等，這些都屬於小分子且為高升糖指數的糖類，其蘊含的維生素及礦物質含量很低，只能單純提供熱量罷了。

但由於身體仍需攝取適度的醣類，澱粉類（碳水化合物）就是其一，而澱粉類又可分為精緻類以及非精緻類（如全穀類）兩種，一般來說，比較好的澱粉類是指非精製的全穀類，因為所含的維生素及礦物質、纖維等含量多，可以穩定血糖，屬於低升糖指數的食材如糙米、燕麥。

此外，若以單醣、雙醣區分，那麼單純的葡萄糖就屬於單醣類，可以提供人體所需的能量、幫助生物合成，但如果沒有及時讓身體使用完畢，就會儲存在肝臟及肌肉細胞內，導致脂肪肝的形成。

至於雙醣類則如蔗糖、乳糖及麥芽糖等，是由兩個單醣所組成，必須經由分解成單醣後，才能被體內吸收利用。但涂蒂雅說，從營養學的角度上來看，鮮少比較單醣與雙醣的優劣，畢竟即使乳糖屬於雙醣類，但攝取奶製品的同時，仍然還有鈣質的營養在其中，因此重點仍在於適量。

實際上，如果要降低脂肪肝的形成，除了要減少醣類的攝取之外，涂蒂雅提醒，每種食物都有人體所需的營養素，只要不過量食用，身體的負擔自然就會比較小，採取飲食均衡才是健康之道。

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(中時電子報)