金管會主委顧立雄先前預期，金融業今年稅前獲利篤定超過6000億元、甚至可望上看6500億元新高。據金管會最新統計，金融業2019年前11月稅前獲利已達6211.41億元，年增達17.9％，只要12月單月獲利達289億元，即可望達成全年獲利達6500億元的新高紀錄。

金管會公布金融業最新獲利概況，受惠全球資本市場今年持續走揚，帶動銀行、保險、證券3大金融業投資收益同步增加，挹注整體獲利持續成長。累計今年前11月稅前獲利6211.41億元，較去年同期5268.17億元成長達17.9％。

銀行業前11月稅前獲利達3851.6億元，年增達7.2％、已提前改寫歷史新高。其中，國銀3396.1億元、年增6.8％，外銀在台分行153.9億元，年增6.72％。陸銀在台分行34.6億元、票券金融公司94.7億元，中華郵政匯兌業務142.4億元，信合社29.8億元。

證券期貨業方面，雖然今年台股日均量能遜於去年，但因指數、股價走揚，帶動自營及承銷業務收益增加，證券業前11月稅前獲利339.19億元，年增達22.5％。加計期貨業及投信業收益，合計證券期貨業前11月稅前獲利達520.81億元，年增達16.8％。

保險業前11月稅前獲利1839億元，年增達49.39％，為3大金融業中最多。其中，壽險業1687億元，年增達55％，產險業152億元，年增5.55％。不過，值得留意的是，保險業11月單月實為稅前虧損51億元，主要受到台幣強升影響。

金管會官員表示，今年前11月銀行業獲利成長，主要受惠國際金融業務分行（OBU）及海外分行投資收益增加。壽險業獲利成長，主要為實現股債市投資收益挹注。12月金融業獲利狀況能否維持穩健，需視資本市場、新台幣匯率、銀行提列備抵呆帳情況等因素變化。

(時報資訊)