台灣證券交易所指出，已於官網揭露停止買賣股票信用交易現償與餘額等資訊，方便投資人掌握股票即時資料。證交所指出，股票於停止買賣期間，投資人雖然無法從事信用交易，但仍可能有融資融券餘額，且停買期間，券商仍持續接受投資人申請現金償還或現券償還，因此，融資融券餘額亦可能有所變化。

今年12月16日新程式上線前，證交所官網所揭露的市場總融資融券餘額均未含停止買賣股票餘額，亦無法揭露該股票停買期間現償資料。經證交所大幅修正程式後，投資人已可查詢停買股票於停買期間的每日融資融券資料，更能掌握市場狀況。

另外，除信用交易之外的其他券商授信業務，包含：證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸業務亦同步調整。

證交所舉例，以現在因減資停止買賣的中電(1611)為例，該股停止買賣期間自12月12日至12月19日止，新程式上線後投資人可於融資融券餘額表查到該股12月17日顯示現金償還3單位，前日餘額7,781單位，今日餘額減少為7,778單位，表格並註記該證券為停止買賣股票。

(時報資訊)