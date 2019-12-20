國民黨總統候選人韓國瑜日前遭爆料購買南港豪宅「日升月恆」預售屋，並獲台肥借貸2成。金管會表示，初步判定台肥有「變相資金融通」情況，已依規定要求台肥說明，若認定違規將要求限期改善，屆期未改善可依法裁罰24～480萬元。

證期局表示，台肥此案中出現資金貸與及內控2大缺失。首先，在資金貸與方面，公司與客戶的業務往來，考量信用狀況與收款方式，會給予客戶一段還款時間。在符合產業實務常態的正常情況下，此類分期付款方案不會被認定為資金貸與。

據證交所了解，建設業實務上會給客戶1～5年不等期間分期付款，但台肥提供的分期付款方案中，部分清償期限長達10年及20年，遠超過產業一般情況，有「變相資金融通」情事，且部分對象為自然人，恐違反「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定。

內控疏失方面，台肥在尚未訂定相關作業程序下，即在2014底至2015年初與預售屋屋主協商分期付款方案。同時，2015年4月訂定的「預售屋銀行貸款差額分期清償作業流程」，僅經過公司副總經理核准，兩者均不符合公發公司內控處理準則規定。

針對上述資金貸與及內控缺失，證期局表示，已進行行政程序函請公司相關人，於發函後10天內到會說明，未來若認定台肥上述缺失違規屬實，將要求限期改善。若屆期仍未改善，將依違反證交法規定核處24萬元以上、480萬元以下罰鍰。

(時報資訊)