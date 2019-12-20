向來以健康安全為訴求，公益為號召的「新光摩天大樓登高大賽」，新光金(2888)宣布將於明年1月4日舉辦第39屆賽事，活動主題「為全齡健康而跑」，鼓勵全民養成運動習慣。本次報名費將全數捐作公益，而新壽也宣布，結合第三代外溢保單，上市首日保費收入已衝破1200萬元。

新壽長期關注全民健康議題，新上市的第三代最新外溢保單「活力健身重大傷病定期保險」，上市首日保費收入即衝破1,200萬元，市場反映熱烈。除了涵蓋計步、路跑之外，民眾熱愛參加的新光登高大賽同樣可以獲得點數，也將「自行車賽事」(40公里以上) 納入外溢機制，有機會享保費折扣。

此外，「活力健身重大傷病定期保險」首創結合健身房，若保戶為保險單條款約定的健身房會員，每周選擇2天到健身房運動，就有機會享有次一年度保險費折扣，鼓勵民眾養成持續運動習慣，推廣自主健康管理意識，達成促進全齡健康的目標。

為推廣全民運動，位於「新板傑仕堡」B棟樂齡宅的JX健身俱樂部，預計規劃各種滿足各年齡層的健身課程，不只提供國外相當熱門結合拉丁和有氧舞蹈的Zumba課程，還有強調可避免在運動過程中對關節造成損傷，利用自身活動度與彈力吊索交互作用，改變運動強度的Bungee Workout蹦極運動，同時也是全台唯一擁有水中單車及Bungee Workout蹦極設備及課程的健身中心。

(時報資訊)