鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）召開董事會討論營運發展策略、調整營運架構，宣布任命美國子公司AIS總經理蔡能吉為新任樺漢總經理，原任總經理鄧覲臺將專職中國大陸子公司蘇州樺漢總經理，專注開拓中國大陸市場。

樺漢2016年7月斥資506.25萬美元（約新台幣1.62億元），透過旗下Ennoconn Investment取得AIS Cayman 60％股權，間接取得旗下American Industrial Systems（AIS）公司，以美國為主要營運據點，發展人機介面（HMI）、工業4.0等相關產品。

據樺漢財報揭露，AIS 2018年營收2.25億元，年增26.3％，營益率2.72％，較前年負3.05％轉盈，稅後淨利415.6萬元，較前年虧損750萬元轉盈。2019年前三季稅後淨利1985.1萬元，較去年同期266.6萬元跳增近6.45倍。

樺漢表示，新任總經理蔡能吉深耕歐美工業電腦市場行銷開發20多年，深具業務開創能力與領導統御能力，帶動AIS近年營收倍數成長。原任總經理鄧覲臺過去兼任樺漢中國大陸區總經理，為公司打下在中國大陸發展所需良好基礎。

樺漢指出，未來蔡能吉將帶領團隊致力於3大方向，包括強化全球業務組織、啟動全球人力資源適才適所布局，針對智慧工控、零售、博彩、全球在地化新事業開發中心打造垂直市場發展策略，並整合集團智聯網（AIoT）核心技術，結盟應用市場領導廠打造生態體系。

而原任總經理鄧覲臺未來則將專職子公司蘇州樺漢總經理，專注於開拓中國大陸市場，深耕中國大陸物聯網（IoT）及工業4.0市場，健全市場規畫、產品研發、服務網路建立等，並完善公司在地化營運管理。

樺漢表示，中國大陸市場在樺漢集團事業體的整體策略布局中位居關鍵地位，期待以鄧覲臺過去在中國大陸地區長期耕耘所建立的客戶關係及市場經驗，能為公司挹注未來另一波成長動能。

(時報資訊)