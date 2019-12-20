由國泰金(2882)與國際媒體《經濟學人》雜誌舉辦「The World in 2020全球大趨勢論壇」，《經濟學人》與國泰人壽資深副總經理王怡聰一致認為，美國經濟迄今緩步前行，大陸經濟持續放緩，而全球成長潛能降低、流動性氾濫扭曲資產價格、貧富不均衍生政治民粹、貨幣政策刺激手段逐漸窮盡等結構困境，讓資本市場挑戰更趨嚴峻。

儘管標準普爾500指數今年漲幅逾25％，但企業獲利並未跟上，當前全球負利率債券佔比高達20％，股市反映的多是資金寬鬆下的本益比提升，美國企業庫藏股(shares buyback)規模已自高峰下滑，若獲利未跟上，股市多頭恐難以為繼。

王怡聰指出，2020年將是顛簸的一年，大陸經濟持續放緩、美國大選增添金融市場不確定性下，投資上宜強調謹慎、更看重標的品質。美國就業市場與企業獲利，將是未來景氣風向主要的兩個觀察指標。以目前來看，美國失業率並未上升，就業市場仍然穩定，短時間仍然不至於太差。

在全球長期低利時代，王怡聰建議資產配置則可以從下而上，挑選符合三大要素的投資標的，包括對於經濟週期低敏感度、寡占性事業，以及能持續創造穩定現金收益的企業。惟若股市估值偏高、缺乏合適的標的，亦可適時提高現金水位。

至於為了刺激經濟，各國政府還會再出什麼招，王怡聰則認為，像是基礎建設、對抗暖化的綠色政策、數位化、因應新興產業並解決勞工技能錯配的人力資本培訓與5G等，都是值得未來持續關注的政策方向。

(時報資訊)