台南市資訊教育中心公布「台南市教育局108年度前瞻校園無線網路佈建計畫」採購標案評選結果，中華電(2412)台南營運處與智邦(2345)、鈺登合作取得此標案，此項計畫預計將在台南市275所國中小學全面建置符合Wi-Fi 5技術標準高速無線網路。

中華電台南營運處表示，此次選擇與鈺登合作建置台南市中小學校園網路，將為台南市中小學校園提供100%覆蓋率的高速傳輸無線網路環境，打通智慧教育的最後一哩路，進一步活化未來校園內的智慧應用發展動能；在開放網路(Open Networking)與軟體定義網路(SDN)技術，也為台南市中小學校園網路進行中心端核心網路升級擴充，導入資料中心等級的無線網路核心網路設備，作為台南市中小學校園網路未來升級發展的基礎。

中華電台南營運處與鈺登共同規劃本專案，建置涵蓋六大重點項目，包括全面提供Wi-Fi 5無線網路設備；建構智慧網管架構向上集中式架構管理；配合教育部採用IPv6進行無線網路管理；提供完備無線網路資安架構；支援跨校跨國網路帳號漫遊管理功能；使台南資訊教育網路中心網路架構具有未來擴充性並具備合理的維運成本。

(時報資訊)