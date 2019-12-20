康友-KY(6452)取得三張菲律賓輸液藥證，將搶食東協市場商機，康友表示，東協醫療資源有限，醫療水準普遍不足，輸液售價比是大陸市場還高，對公司來說是極大的市場商機。

康友指出，如今開啟菲律賓大門，是一個成長契機，有助於加速成長。菲律賓人口1億，醫療資源缺乏，考量穩健原則下，初期將以貿易為主，由子公司六安華源出貨，可望挹注明年營收，也同時架構通路，積極再申請其他藥證，豐富產品線，達到規模就設廠生產，做為東協市場將來主要生產基地。

康友是大陸主要的大輸液與原料藥生產廠商，目前擁有10條大輸液生產線，2座原料藥生產車間，擁有9種原料藥、55種大輸液產品生產批文。康友生產能力，包括玻瓶輸液25000萬瓶/年，塑瓶輸液20000萬瓶/年，軟袋輸液（非PVC共擠膜袋）18500萬袋/年，尼可剎米原料藥300噸/年，乳酸左氧氟沙星原料藥160噸/年。

(時報資訊)