記憶體模組及快閃記憶體大廠威剛科技(3260)旗下電競品牌「XPG」，將於2020年1月7日至10日參加國際消費性電子展(CES)。XPG並宣示與英特爾攜手進軍系統商，首次推出電競筆記型電腦、迷你遊戲電腦和世界首創無藍光的顯示器，成為業界最全面性的電競硬體品牌。

威剛科技將參展CES，除了筆電、顯示器等新品外，XPG也將展出遊戲外設和配件、玩家改裝組件、高效能記憶體模組和固態硬碟等完整產品系列。

威剛「XPG」將於CES以其品牌之名，正式宣告擴張領域版圖領軍進駐系統界，推出完整系列新產品：「X」-XENIA羽量級電競筆電、「P」-PHOTON無藍光電競顯示器，與「G」-GAIA迷你電競系統。XENIA電競筆電與晶片大廠英特爾共同開發設計，酷勁輕薄外觀搭載全新第9代Intel Corei7處理器，標配32GB超頻記憶體及高速1TB M.2固態硬碟，展現性能及時尚。PHOTON電競顯示器為世界首創無藍光電競螢幕，坐擁UHDIPS規格並內建AMD FreeSync同步技術，色域基準高且可有效避免畫面撕裂與延遲，加上可轉向移動螢幕高度的美背設計瞄準玩家需求。GAIA迷你電競系統專為喜愛兼具極致效能與小巧機身的用戶打造。

XPG本次於CES也將首度亮相全新高階電競機殼。XPG瞄準玩家對電競效能產品規格提升的需求，推出全系列高規格的內裝與周邊產品包含旗艦型機殼、水冷散熱器、電源供應器、電競鍵盤滑鼠與專用耳機等效能裝備。

(時報資訊)