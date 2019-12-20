小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】楊金龍：穩台幣 央行必出手

中央銀行總裁楊金龍19日在第四季理監事會後強調，「一定進場調節」，維護新台幣匯率的穩定，因為匯市穩定才能避免造成金融市場動盪。針對最近這波新台幣強勁升值，他也證實，央行有進場調節。

【2】台積電貼息 台股回測12,000

年底封關倒數計時，但台積電19日除息行情失靈，加權指數重挫103.55點收12,018點，台股市值應聲跌破40兆元大關。投資專家指出，外資聖誕節假期淡出影響買氣，不過美股仍處高檔，大盤封關前12,000點上下震盪。

【3】美光報喜 記憶體股同歡

美商記憶體大廠美光財報傳佳績，股價盤後大漲逾4％，激勵台廠相關記憶體股同歡，包括華邦電、旺宏及南亞科等主要指標股，股價全面上漲。投資專家指出，近幾個月來，華邦電及南亞科營收衰退收斂，再加上公司高層釋出正向消息，法人買盤回籠，股價從谷底翻升。

【4】大陸對美再示好 公布新一波免加關稅清單

大陸關稅稅則委員會19日再度公布對美加稅清單的排除商品名單，對於清單所列商品，由本月26日起至明年12月25日，為期一年不再加徵中國為反制美方301措施所加徵的關稅。中國商務部並證實，雙方正針對首階段協議簽署的後續工作，進行密切溝通，而美方將履行部分取消對中國產品擬加徵和已加徵關稅的相關承諾。

【5】東南亞漲工資 台商成本增

中美貿易戰後，大陸台商產能配置大調整或轉移至東南亞設廠或擴產，加上東南亞各國基本或最低工資政策催化，已帶動當地工資上漲壓力，包括越南、印尼及柬埔寨等國，2020年每月最低工資均確定調漲。其中，越南2020年每月最低工資，分四區調漲，漲幅介於約5.14～5.74％，恐增加廠商新聘員工的人事成本。

(中時電子報)