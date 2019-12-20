首場電視政見發表會18日晚間登場，外界雖然對藍綠橘韓蔡宋評價看法各異。但師大政治系教授范世平卻坦言，淺藍選民會因為國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上猛攻蔡而激發的厭惡感而歸隊。對於蔡英文，他則是建議可以少看一點稿。

范世平昨(19日)在觀察前晚的辯論會後，在臉書歸納出5點看法和建議，綜評韓蔡宋的表現。

第一、宋楚瑜的經驗最豐富，選那麼多次了，像走灶咖，緬懷過去，提醒後輩。

第二、同溫層很嚴重，藍營支持者對韓國瑜大表肯定；這對於原本投不下韓的淺藍，在看完政見會後會去投韓，因為韓激發了他們討厭蔡英文的情緒，所以韓的民調會提升，因為淺藍歸隊。

第三、我比較好奇中間選民怎麼看韓國瑜這場的表現，他的確很會把複雜的問題簡單化。蔡政府為何到處貪污？因為廢了特偵組；他重建特偵組就能追回貪污的錢，這些錢就能辦教育。

第四、韓國瑜昨天的唯一亮點就是「特偵組」，其他講的過去都說過，好像有了特偵組台灣就發大財了。至於三呼「中華民國萬歲」，我怎麼想起槍斃前的劉煥榮？

第五、蔡已經掌握了深綠、淺綠，還有相當的中間綠。蔡昨天有攻擊性，這與她的個性不同；針對韓國瑜的批評也都立即反擊，力道不小。如果可以少看一點稿就更好，很多政績大家未必消化得了，她昨天最好的反而是酸韓的部分。

(中時電子報)